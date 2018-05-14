Полиция Краснодара разыскивает жертв уличного грабителя

В Краснодаре полиция задержала грабителя из Ставропольского края

В дежурную часть в один деть поступили сообщения от двух пенсионерок — на улицах Калининградской и Длинной к женщинам подбежал неизвестный мужчина, сорвал с них золотые цепочки и скрылся. В обоих случаях приметы нападавшего совпадали, были возбуждены уголовные дела.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Ставропольского края. Он признался в преступлениях и сказал, что цепочки продал на рынке. Во время нападений он был в наркотическом опьянении. Уголовные дела объединили в одно производство, задержанный находится под стражей.

«Уважаемые граждане! Если вы располагает какими-либо сведениями о противоправных действиях изображенного гражданина, сообщите об этом в полиция по телефонам: 8(861) 268-40-45 или 02», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.