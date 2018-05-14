В Пятигорске мужчину будут судить за развращение двух детей

В Пятигорске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого заподозрили в насильственных действиях сексуального характера

Следствие полагает, что с июля 2016 по октябрь 2017 29-летний мужчина дружил с женщиной и приглашал ее 8-летнего сына и 9-летнюю дочь в гости на мультики. Во время просмотра он показывал им порно и совершал в отношении детей иные действия сексуального характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.