В Крыму рыбака оштрафуют за погибшего в сетях дельфина

Крым

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В Крыму рыбака привлекут к административной ответственности за гибель черноморского дельфина

В крымское пограничное управление ФСБ России поступила информация, что в ставной невод в Балаклавской бухте попал черноморский дельфин. На место выехали пограничники, однако выяснилось, что владелец сетей избавился от погибшего дельфина. При этом рыбак должен был оповестить дежурного Росприроднадзора о попавшем в сети животном и передать погибшего дельфина на экспертизу. Однако он этого не сделал.

Теперь мужчине грозит штраф. Рыбака привлекут к административной отвественности по статье «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии», сообщает РИА «Новости».

Животные Пограничники Рыболовство Черное море Экология
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