На трассе Ростов — Таганрог насмерть сбили женщину‍

На трассе Ростов — Таганрог водитель Mitsubishi Lancer сбил насмерть 48-летнюю женщину

По данным пресс-службы УГИБДД по Ростовской области, 68-летний водитель наехал на женщину, когда та пыталась перебежать проезжую часть. В результате она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщали Юга.ру, два человека погибли и трое пострадали при столкновении ВАЗа и «Газели» в Ростовской области.