На трассе Ростов — Таганрог насмерть сбили женщину‍

Ростовская область

Распечатать

На трассе Ростов — Таганрог водитель Mitsubishi Lancer сбил насмерть 48-летнюю женщину

По данным пресс-службы УГИБДД по Ростовской области, 68-летний водитель наехал на женщину, когда та пыталась перебежать проезжую часть. В результате она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщали Юга.ру, два человека погибли и трое пострадали при столкновении ВАЗа и «Газели» в Ростовской области.

ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре прошел творческий фестиваль работников «Газпром добыча Краснодар» «Серебряный ключ»
Рогозин может возглавить «Роскосмос» — РБК
В Краснодаре начались плановые отключения горячей воды
Путин в Сочи встретился с новым премьером Армении Пашиняном. А еще с Лукашенко и Назарбаевым
В Краснодаре мужчине дали 7,5 лет колонии за организацию наркотрафика
Власти Ставрополья отчитались о первых 4,3 млн рублей от курортного сбора

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале