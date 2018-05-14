Два человека погибли и трое пострадали при столкновении ВАЗа и «Газели» в Ростовской области
В результате ДТП в Ростовской области погибли два подростка, еще три человека пострадали
На 10-м км автодороги Азов — Староминская Азовского района произошло ДТП. В результате два человека погибли и трое получили травмы.
«По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ (оба 2001 года рождения) погибли, водители машин и пассажир получили травмы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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