Два человека погибли и трое пострадали при столкновении ВАЗа и «Газели» в Ростовской области

Ростовская область

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В результате ДТП в Ростовской области погибли два подростка, еще три человека пострадали

На 10-м км автодороги Азов — Староминская Азовского района произошло ДТП. В результате два человека погибли и трое получили травмы.

«По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ (оба 2001 года рождения) погибли, водители машин и пассажир получили травмы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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