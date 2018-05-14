На Ставрополье экс-полицейского заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

Ставропольский край

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В Ставропольском крае бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки

В телеграм-канале «Следком» сообщается, что сотрудник ОЭБиПК ГУ МВД по Ставропольскому краю получил 3 млн рублей за прекращение проверки в ГУП «Крайтеплоэнерго». Деньги передали в машине полицейского.

«Сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка по результатом которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей сотрудника полиции.

Взятка Полиция
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