На Ставрополье экс-полицейского заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

В Ставропольском крае бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки

В телеграм-канале «Следком» сообщается, что сотрудник ОЭБиПК ГУ МВД по Ставропольскому краю получил 3 млн рублей за прекращение проверки в ГУП «Крайтеплоэнерго». Деньги передали в машине полицейского.

«Сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка по результатом которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей сотрудника полиции.