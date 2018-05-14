На Ставрополье из-за замыкания электропроводки сгорел магазин продуктов

В Левокумском районе Ставропольского края 13 мая произошел пожар в продуктовом магазине

Сообщение о возгорании поступило в 18:00. Спасателям сообщили, что в селе Величаевском на улице Ленина горит продуктовый магазин. В тушении были задействованы две машины и семь человек.

В результате пожара повреждена кровля магазина. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.

Сумму материального ущерба устанавливают. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.