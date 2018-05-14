В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали двое

В ингушском селе Пседах 13 мая произошел хлопок газа

Это произошло в частном доме на улице Фрунзе в 22:31. Возгорания не было. В ликвидации последствий были задействованы восемь человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Во время происшествия в доме находились три человека. Двое из них пострадали. Их доставили в больницу Малгобека, сообщает ТАСС.