В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали двое

Ингушетия

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В ингушском селе Пседах 13 мая произошел хлопок газа

Это произошло в частном доме на улице Фрунзе в 22:31. Возгорания не было. В ликвидации последствий были задействованы восемь человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Во время происшествия в доме находились три человека. Двое из них пострадали. Их доставили в больницу Малгобека, сообщает ТАСС.

Газ МЧС
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