В Крыму спасли сорвавшегося со скалы мужчину

Крым

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В горах Крыма 12 мая со скалы сорвался турист

Это произошло около 20:00 в районе скалы «Шаан-Кая». При падении со скалы пострадал мужчина. На место ЧП выехали спасатели. Пострадавшего обнаружили в 21:25. Его доставили к автомобилю скорой медицинской помощи.

Также в этот день спасатели оказывали помощь еще двум туристам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крым МЧС
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