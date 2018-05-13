В Крыму спасли сорвавшегося со скалы мужчину

В горах Крыма 12 мая со скалы сорвался турист

Это произошло около 20:00 в районе скалы «Шаан-Кая». При падении со скалы пострадал мужчина. На место ЧП выехали спасатели. Пострадавшего обнаружили в 21:25. Его доставили к автомобилю скорой медицинской помощи.

Также в этот день спасатели оказывали помощь еще двум туристам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.