Спецборт МЧС доставил из Нальчика в Москву тяжелобольного мужчину

Из Нальчика Кабардино-Балкарии 12 мая вылетел самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России, чтобы доставить тяжелобольного мужчину в Москву

Отмечается, что пациент нуждался в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Летающий госпиталь МЧС России, осуществляющий санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями для транспортировки пациентов, а также аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Пациента сопровождали медики. Мужчину доставили в Научно-исследовательский институт пульмонологии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.