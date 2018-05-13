Спецборт МЧС доставил из Нальчика в Москву тяжелобольного мужчину

Кабардино-Балкария, Вся Россия

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Из Нальчика Кабардино-Балкарии 12 мая вылетел самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России, чтобы доставить тяжелобольного мужчину в Москву

Отмечается, что пациент нуждался в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Летающий госпиталь МЧС России, осуществляющий санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями для транспортировки пациентов, а также аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Пациента сопровождали медики. Мужчину доставили в Научно-исследовательский институт пульмонологии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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Спецборт МЧС доставил из Нальчика в Москву тяжелобольного мужчину
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