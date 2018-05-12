В Ставрополе бетономешалка упала на «Ниву», погибли два человека
В Ставрополе 12 мая два человека стали жертвами аварии, в которой КамАЗ опрокинулся на легковой автомобиль
ДТП произошло около 14:30 на улице Мичурина.
По предварительным данным, водитель бетономешалки двигался с уклона, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
От удара большегруз перевернулся и упал на стоявшую рядом «Ниву». У бетономешалки оторвало кабину.
В «Ниве» находились водитель и пассажирка, они погибли на месте. Пассажира КамАЗа с травмами госпитализировали, водитель грузовика не пострадал, передает портал 1777.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ставропольскому краю.
Цистерна с бетоном перегородила проезжую часть и спровоцировала пробку.
Назначена экспертиза, которая позволит определить точные причины произошедшего.
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