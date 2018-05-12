В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадала девушка

В Хасавюртовском районе Дагестана утром 12 мая произошел взрыв, есть пострадавшие

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме в селе Бамматюрт поступило в 10:20. Последующего горения не произошло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.

В результате взрыва пострадали люди, их госпитализировали в центральную городскую больницу Хасавюрта, сообщает RT. 29-летнюю девушку с ожогами первой и второй степени доставили в республиканскую клиническую больницу, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Дагестана Залину Муртазалиеву.

Ликвидацией последствий происшествия занимались три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 8 (8722) 39-99-99 или 101.