В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадала девушка

Дагестан

Распечатать

В Хасавюртовском районе Дагестана утром 12 мая произошел взрыв, есть пострадавшие

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме в селе Бамматюрт поступило в 10:20. Последующего горения не произошло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.

В результате взрыва пострадали люди, их госпитализировали в центральную городскую больницу Хасавюрта, сообщает RT. 29-летнюю девушку с ожогами первой и второй степени доставили в республиканскую клиническую больницу, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Дагестана Залину Муртазалиеву.

Ликвидацией последствий происшествия занимались три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 8 (8722) 39-99-99 или 101.

Газ Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье в ДТП ребенок вылетел из перевернувшейся машины и погиб
«Кубань» сыграла вничью с «Томью» в последнем матче сезона
ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом молодежного первенства России
На Кубани и на Дону объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
В Краснодаре трое глухонемых мужчин подрались из-за девушки
В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадала девушка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале