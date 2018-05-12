Украина заявила о задержании двух рыбаков российскими пограничниками в Азовском море

Краснодарский край, В мире

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На Украине сообщили о том, что российские пограничники задержали двух рыбаков из Бердянска Запорожской области, пропавших в Азовском море

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Двое мужчин 10 мая вышли на катере с территории базы отдыха в Азовское море и не вернулись. Для поиска задействовали катер, экипажи судов и пограничников оповестили о произошедшем.

11 мая жена одного из пропавших без вести рыбаков сообщила о задержании в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции. Женщина рассказала, что ей позвонили из Погранслужбы России и сообщили о задержании ее мужа и его товарища и их нахождении в Ейске, передает RT.

Российская сторона не прокомментировала ситуацию.

В крымском пограничном управлении ФСБ в конце апреля заявили о намерении бороться с браконьерством в Азовском море, включая нарушителей — граждан Украины, из-за которых снижается популяция дельфинов, передает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа на борту. Команду не выпускали с сейнера более десяти дней. 7 апреля экипаж отпустили на свободу, а капитана суд Украины оставил под арестом.

Азовское море Браконьерство Пограничники Украина
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