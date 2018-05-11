В Крымском районе двух чиновников задержали за попытку продать победу на торгах за 2 млн рублей

Двое сотрудников администрации Крымского района Краснодарского края задержаны по подозрению в покушении на мошенничество

Дело возбуждено в отношении начальника отдела контроля в сфере закупок районной администрации и директора МУП «Архитектурно-градостроительный центр».

По версии следствия, в конце февраля к директору МУП обратился мужчина, который от имени предпринимателя поднял вопрос о заключении с администрацией договора аренды на участок в поселке Новоукраинском для строительства автомойки.

Директор рассказал об этом своему знакомому — начальнику отдела закупок администрации. Тот предложил сказать представителю предпринимателя, что они якобы могут поспособствовать победе на торгах за право аренды на этот участок, хотя такими полномочиями злоумышленники не обладали.

«Встретившись с самим предпринимателем, подозреваемые сообщили, что за 2 млн рублей могут помочь в решении вопроса. Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Чиновников задержали при передаче денег 12 апреля, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.