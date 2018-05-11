На Кубани осудили воровавшего нефть мужчину

Краснодарский краевой суд утвердил приговор по уголовному делу о хищении нефти

Сотрудники ФСБ пресекли хищение углеводородного сырья из магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк-Туапсе», принадлежащего АО «Черномортранснефть». Уголовное дело в отношении подозреваемого расследовало СУ СК России по Краснодарскому краю. Весной Гулькевичский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом в 200 тыс. рублей.

В конце апреля решение обжаловали в Краснодарском краевом суде, однако суд оставил его без изменений.

Сейчас проходят судебные слушания по еще пяти причастным к преступлению, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.