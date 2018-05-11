Молодые специалисты «РН-Краснодарнефтегаз» стали призерами конкурса «Новая идея»

Специалисты компании «РН-Краснодарнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», стали призерами всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса 2017 года

Конкурс проводили под эгидой Министерства энергетики РФ, при поддержке общественных и профессиональных организаций. На конкурс представили около 200 работ по 17 тематическим секциям. Участвовали представители 100 отраслевых компаний. Победителями конкурса признали 47 работ, посвященных актуальным проблемам развития ТЭК России.

Специалисты ООО «РН-Краснодарнефтегаз» стали одними из победителей в секции «Поиск и разведка нефти и газа». Главный специалист отдела геологоразведочных работ Максим Гриненко победил в номинации «Лучший инновационный проект». Главный специалист отдела повышения производительности резервуаров и геолого-технических мероприятий Павел Якушев взял номинацию «Лучший инновационный продукт», сообщили в пресс-службе компании.

«В своей работе я представляю методику, которая позволит получать дополнительную информацию о тектоническом строении месторождений нефти и газа при построении геологических моделей», — рассказал Якушев.

В рамках работы Максима Гриненко отдел геологоразведочных работ с 2017 года ведет исследования. Их первый этап продлится до конца года.

По словам призеров, участие в таких конкурсах благотворно сказывается на развитии молодых работников. Благодаря им появляется возможность увидеть и обсудить новые идеи и технологии, обменяться опытом с коллегами из других компаний.

«РН-Краснодарнефтегаз» проводит активную работу с молодыми специалистами. Это система наставничества, адаптационный курс, научно-технические конференции, работа совета молодых специалистов, материальная и социальная поддержка. Комплекс мероприятий помогает адаптации на производстве, раскрытию способностей и творческого потенциала.