В Краснодаре в районе Восточно-Кругликовской изменятся два троллейбусных маршрута
В Краснодаре с 13 мая изменятся маршруты троллейбусов № 21 и № 31
Изменения связаны с реконструкцией улицы Восточно-Кругликовской — на ней ликвидируют троллейбусное разворотное кольцо. Из-за этого троллейбусы № 21 и № 31 с 13 мая будут идти до пересечения улиц Российской и 40-летия Победы.
«Транспортное сообщение на участке от улицы Российской до Краевой клинической больницы будет обеспечено альтернативными автобусными маршрутами», — сообщает пресс-служба КТТУ.
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