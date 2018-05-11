В Краснодаре на улице Тургенева завезли гравий и песок для формирования основания дороги

В Краснодаре на улице Тургенева продолжают работы по устройству нижних слоев основания дороги из гравийно-песчаной смеси

«Продолжается завоз инертного материала для формирования основания "дорожной одежды" на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина. Всего завезли 2,6 тыс. куб. метров гравийно-песчаной смеси и 3,2 тыс. куб. метров песка. На участке от улицы Северной до Артиллерийской уплотнен и сдан на проверку в лабораторию слой основания толщиной 60 см. На следующих двух участках — от улицы Артиллерийской до Власова и от Власова до Рылеева первый слой основания дороги выполнен на 30 см», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, параллельно продолжаются работы по устройству земляного полотна под основание проезжей части на участке от улицы Рылеева до Бабушкина.

Ведется подготовка основания тротуаров перед укладкой плитки, монтаж заборов вдоль жилой застройки. Рабочие устанавливают опоры уличного освещения, подключают абонентов к сетям водоснабжения. Под опоры троллейбусной контактной сети подготовили 13 котлованов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.