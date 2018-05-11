В горах Крыма турист во время конной прогулки упал с высоты 15 метров и выжил

Крым

Распечатать

В Крыму спасли туриста, который во время конной прогулки упал с горы Северная Демерджи

Сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям 10 мая в 15:10. Им сообщили, что молодой человек упал со скалы и не может сам передвигаться. Необходима эвакуация пострадавшего.

Спасатели выехали на место происшествия к горе Северная Демерджи. В течение получаса с туристом установили голосовой контакт. Специалисты выяснили, что парень упал с высоты более 15 метров. Пострадавшему оказали первую помощь, после этого на специальных носилках эвакуировали по склону к служебному автомобилю.

Затем его доставили в село Лаванда, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Пострадавший оказался жителем Одессы.

Работы по оказанию помощи вели более восьми часов. Их осложняла плохая видимость, вызванная сильным туманом, дождем и ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крым МЧС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре в районе Восточно-Кругликовской изменятся два троллейбусных маршрута
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с градом
В Краснодаре на улице Тургенева завезли гравий и песок для формирования основания дороги
Из закона о контрсанкциях исключили запрет на ввоз американских лекарств
Власти Адыгеи направили более 35 млн рублей на закупку новых троллейбусов
В Ростовской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибли три человека

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале