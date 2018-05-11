В Сочи пройдет футбольный урок, посвященный ЧМ-2018
В 11 городах — организаторах чемпионата мира по футболу 14 мая, за месяц до старта турнира, состоятся футбольные уроки «Приветствуем ЧМ-2018»
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Мероприятие приготовили для школьников Оргкомитет «Россия-2018», ФИФА и города-организаторы. В Сочи урок состоится в школе № 24, его проведет руководитель волонтерского центра Сочинского госуниверситета.
Школьникам расскажут историю и интересные факты чемпионатов мира по футболу, а также подробности масштабной подготовки России к футбольному турниру. Волонтеры Оргкомитета и городские добровольцы проведут презентацию для учащихся, рассказали в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018».
Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи.
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