В Сочи пройдет футбольный урок, посвященный ЧМ-2018

Краснодарский край, Вся Россия

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В 11 городах — организаторах чемпионата мира по футболу 14 мая, за месяц до старта турнира, состоятся футбольные уроки «Приветствуем ЧМ-2018»

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Мероприятие приготовили для школьников Оргкомитет «Россия-2018», ФИФА и города-организаторы. В Сочи урок состоится в школе № 24, его проведет руководитель волонтерского центра Сочинского госуниверситета.

Школьникам расскажут историю и интересные факты чемпионатов мира по футболу, а также подробности масштабной подготовки России к футбольному турниру. Волонтеры Оргкомитета и городские добровольцы проведут презентацию для учащихся, рассказали в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018».

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Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи.

Образование Олимпиада в Сочи Футбол ЧМ-2018 Школа
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