В Сочи пройдет футбольный урок, посвященный ЧМ-2018

В 11 городах — организаторах чемпионата мира по футболу 14 мая, за месяц до старта турнира, состоятся футбольные уроки «Приветствуем ЧМ-2018»

Мероприятие приготовили для школьников Оргкомитет «Россия-2018», ФИФА и города-организаторы. В Сочи урок состоится в школе № 24, его проведет руководитель волонтерского центра Сочинского госуниверситета. Школьникам расскажут историю и интересные факты чемпионатов мира по футболу, а также подробности масштабной подготовки России к футбольному турниру. Волонтеры Оргкомитета и городские добровольцы проведут презентацию для учащихся, рассказали в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018».