В Геленджике в кемпинге нашли убитыми супругов из Ростова-на-Дону

Краснодарский край, Ростовская область

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В Геленджике возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины

Тела обнаружили вечером 7 мая в палатке на территории автокемпинга. Установлено, что мужчина и женщина были супругами. Они из Ростова-на-Дону. Их тела нашли соседи по кемпингу.

«По одной из версий следствия, мужчина кухонным ножом нанес смертельные травмы женщине. Затем он покончил с собой. Предсмертных записок оставлено не было», — рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух лиц».

Геленджик Ростов-на-Дону Следственный комитет Убийство
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