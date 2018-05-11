В Геленджике в кемпинге нашли убитыми супругов из Ростова-на-Дону

В Геленджике возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины

Тела обнаружили вечером 7 мая в палатке на территории автокемпинга. Установлено, что мужчина и женщина были супругами. Они из Ростова-на-Дону. Их тела нашли соседи по кемпингу.

«По одной из версий следствия, мужчина кухонным ножом нанес смертельные травмы женщине. Затем он покончил с собой. Предсмертных записок оставлено не было», — рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух лиц».