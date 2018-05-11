В Краснодаре запретят остановку машин на участке улицы Селезнева
В Краснодаре летом на улице Селезнева изменится организация движения транспорта
С 1 июня на Селезнева на участке между Старокубанской и Трамвайной в обоих направлениях установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.
К первому дню лета должна быть завершена установка дорожных знаков «Остановка запрещена», вместе с которыми появятся знаки «Работает эвакуатор».
Такие изменения призваны увеличить пропускную способность по улице Селезнева, на которую летом увеличивается нагрузка из-за роста числа машин, передает пресс-служба администрации Краснодара.
«Ограничительные меры применяются для обеих сторон участка улицы для исключения стоянки транспорта на проезжей части и создания помех другим участникам дорожного движения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Краснодаре установили знаки, запрещающие остановку и стоянку машин на улицах Садовой, Тополиной, Московской, Горького и Герцена.
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