В Адыгее за сутки произошло три ДТП с тремя погибшими
Автомобильные аварии со смертельным исходом произошли в Красногвардейском, Гиагинском и Тахтамукайском районах Адыгеи
В ауле Уляп 10 мая легковой автомобиль съехал с проезжей части, в ДТП погиб 51-летний местный житель.
Около 21:20 в поселке Энем машина насмерть сбила 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Еще одна авария со смертельным исходом произошла 9 мая около 16:00. Житель села Сергиевского на мотоцикле съехал с проезжей части и сорвался с обрыва в устье реки Фарс.
По фактам ДТП проводятся проверки.
Кроме того, за прошлые сутки сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей, которые сели за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. Всего выявлено 287 нарушений правил дорожного движения, из них 43 допущено пешеходами, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
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