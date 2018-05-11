В Адыгее за сутки произошло три ДТП с тремя погибшими

Адыгея

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Автомобильные аварии со смертельным исходом произошли в Красногвардейском, Гиагинском и Тахтамукайском районах Адыгеи

В ауле Уляп 10 мая легковой автомобиль съехал с проезжей части, в ДТП погиб 51-летний местный житель.

Около 21:20 в поселке Энем машина насмерть сбила 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла 9 мая около 16:00. Житель села Сергиевского на мотоцикле съехал с проезжей части и сорвался с обрыва в устье реки Фарс.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Кроме того, за прошлые сутки сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей, которые сели за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. Всего выявлено 287 нарушений правил дорожного движения, из них 43 допущено пешеходами, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

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