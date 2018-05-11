В Дагестане двое полицейских стреляли друг в друга и ранили прохожего

Дагестан

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В дагестанском Избербаше двое сотрудников полиции устроили стрельбу на улице

Сообщается, что между двумя полицейскими произошла ссора. Они начали стрелять в друг друга из табельного оружия. В результате этого оба получили ранения различной степени тяжести.

Огнестрельное ранение также получил местный житель, который пытался пресечь драку между полицейскими. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщается в канале «Следком» в Telegram.

Полиция Стрельба
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