В Дагестане погиб один участник ДТП, еще четверо пострадали

Дагестан

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В Буйнакске столкнулись два автомобиля

По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Газель». В региональном минздраве сообщили, что в результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

«Один участник дорожно-транспортного происшествия в городе Буйнакске погиб, четыре человека доставлены в Центральную городскую больницу, из них двое в тяжелом состоянии и двое — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю возможную помощь», — цитирует собеседника «Интерфакс».

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