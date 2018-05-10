Агента СБУ приговорили в Крыму к 8 годам колонии за подготовку взрыва на ЛЭП

Городской суд Судака вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного российской спецслужбой в изготовлении взрывчатки для подрыва электроопоры на полуострове

Лимешко приговорен к 8 лет колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру. ФСБ задержала уроженца Харьковской области Лимешко в августе 2017. По данным силовиков, он являлся агентом Службы безопасности Украины. А в Крыму якобы должен был повредить линии электропередач и вызвать горный обвал, который перекрыл бы дорогу Судак — Новый Свет, поджечь лес между Судаком и Алуштой, устроить пожар на объекте коммунального хозяйства возле поселка Рыбачье.

При задержании у него нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу для надреза опоры ЛЭП, механизм для приведения в действие взрывного устройства и фотоаппарат. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 223.1, 222.1 и 222 УК РФ (Незаконное изготовление взрывного устройства, незаконный оборот боеприпасов).

По данным правоохранительных органов, Лимешко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

При этом СБУ назвало провокацией задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека. Генштаб ВС Украины заявил, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен из-за нарушений дисциплины.