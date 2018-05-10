«Ростелеком» обеспечит интернет-доступ на фестивале воздухоплавания «Абинская ривьера»

«Ростелеком» выступит партнером фестиваля воздухоплавания «Абинская ривьера» и обеспечит его гостям и участникам Wi-Fi-доступ в интернет

Фестиваль пройдет с 11 по 13 мая в Абинском районе на поляне Вековых дубов, которая расположена по дороге в станицу Шапсугскую, сообщили в пресс-службе компании.

«Место проведения фестиваля находится в предгорье, где сигнал приема сотовой связи нестабилен. Учитывая масштаб мероприятия, мы приняли решение обеспечить участникам "Абинской ривьеры" возможность быть на связи, делиться впечатлениями от события», — сказал директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

В интернет можно будет выходить в зоне отдыха с креслами-мешками и зонтами от солнца и дождя. Во время фестиваля «Ростелеком» проведет фотоконкурс в Instagram. Участники должны будут сделать фотографию на фоне воздушного шара и опубликовать ее в социальной сети с хештегом #рт_воблаках. Авторы лучших работ получат призы. Главной наградой станет подъем на воздушном шаре. Приз разыграют среди гостей фестиваля 11 мая в 14:00.

Отмечается, что у «Ростелекома» большой опыт организации проводного и беспроводного доступа в интернет и других телеком-услуг на массовых мероприятиях. Например, в этом году компания обеспечила услугами связи Международный инвестиционный форум в Сочи, фестиваль поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон» в Краснодаре, а также организовала зону свободного Wi-Fi-доступа для участников IV Всероссийской недели охраны труда SIFT — 2018 в Сочи. Уточнить условия партнерства можно по телефону 8 (800) 200‑30‑00.

На фестивале «Абинская ривьера» запланированы подъемы тепловых аэростатов, полеты на воздушных шарах, ночное шоу светящихся шаров под музыкальное сопровождение, показательные выступления и мастер-классы радиоуправляемых авиамоделей.