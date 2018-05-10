В Адыгее у пенсионера украли 480 тыс. рублей при покупке машины через интернет

В Адыгее полиция устанавливает мошенников, которые при совершении сделки через интернет похитили у 75-летнего майкопчанина почти полмиллиона рублей

Мужчина выбирал автомобиль через интернет, его привлекла машина желаемой комплектации, цена которой была значительно ниже среднерыночной.

Во время телефонного разговора продавец предупредил, что у него уже есть другие клиенты, и в качестве гарантии покупки попросил перевести задаток на его счет. В течение недели пенсионер перечислил незнакомцу 480 тыс. рублей. После этого объявление о продаже исчезло, а продавец перестал выходить на связь.

Полиция проводит комплекс оперативных и технических мероприятий, чтобы установить преступника, передает пресс-служба МВД по Адыгее.