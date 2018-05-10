В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике

В Сочи водитель, возивший пассажира в багажнике, будет привлечен к административной ответственности

В соцсетях появилось видео, где мужчину с бутылкой везут в открытом багажнике отечественного автомобиля.

О нарушении ПДД в полицию сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель «Лады» вез пассажира в багажнике. Полицейские установили личность водителя — 22-летний местный житель, доставленный в полк ДПС, пояснил, что его друг в качестве шутки сам решил проехать в багажнике.

«В отношении молодого человека, допустившего нарушение Правил дорожного движения составлен административный протокол по статье 22.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Перевозка людей". Нарушителю назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.