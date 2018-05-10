В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике
В Сочи водитель, возивший пассажира в багажнике, будет привлечен к административной ответственности
В соцсетях появилось видео, где мужчину с бутылкой везут в открытом багажнике отечественного автомобиля.
О нарушении ПДД в полицию сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель «Лады» вез пассажира в багажнике. Полицейские установили личность водителя — 22-летний местный житель, доставленный в полк ДПС, пояснил, что его друг в качестве шутки сам решил проехать в багажнике.
«В отношении молодого человека, допустившего нарушение Правил дорожного движения составлен административный протокол по статье 22.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Перевозка людей". Нарушителю назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.
Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года в Сочи оштрафовали женщину, которая везла двух своих детей в багажнике. Они выпали из автомобиля на ходу, трехлетняя девочка получила травмы.
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