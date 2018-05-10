В Адыгее более 8 тыс. должников могут остаться без газа

Компания «Газпром межрегионгаз Майкоп» предупредила о предстоящем прекращении газоснабжения более 8 тыс. абонентов, которые не платили за газ более двух месяцев

Сейчас 3 тыс. 150 должников уведомлены о предстоящем отключении через почту, более 5 тыс. абонентов получили такие уведомления под роспись от контролеров. Отмечается, что в базе данных числится 8 тыс. 847 абонентов с задолженностью более 15 тыс. рублей.

«В отопительный сезон мы стараемся быть максимально лояльными к потребителям: предупреждаем, разъясняем, но фактически отключаем только в самых крайних случаях. И чаще всего в это время абоненты копят долги: объем потребленного газа резко возрастает, при несвоевременной оплате через пару месяцев вполне можно попасть в списки на отключение. Поэтому мы вынуждены идти на крайние меры: отключать от газоснабжения должников, которые не платили за газ более двух месяцев. Иного способа добиться платежной дисциплины от этой категории граждан мы пока не нашли», — сказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслан Арашуков.

По его словам, добросовестное отношение к обязанностям потребителя газа часто не связано с уровнем доходов.

«Самые дисциплинированные плательщики, по нашей статистике, пенсионеры. А в списках должников очень часто оказываются весьма небедные люди — владельцы больших домов», — добавил Арашуков.

Уточняется, что в этом году предприятие не допустило роста задолженности населения, ситуация стабильна. По данным на 1 апреля 2017 и 2018 годов задолженность была одинаковая. Сейчас просроченная задолженность составляет около 425 млн рублей.

В прошлом году за долги газоснабжение отключали почти у 2 тыс. абонентов. К концу этого отопительного сезона сформировали дополнительные специализированные бригады. До конца года планируется ограничить поставку газа как минимум 4,5 тыс. должникам.