В Староминской на фестивале кваса установят рекорд Гиннесса по приготовлению окрошки

В станице Староминской 26 мая состоится III фестиваль Кубанского кваса, на котором попытаются установить новый рекорд Гиннесса на самое массовое приготовление окрошки

Площадки фестиваля начнут работать на стадионе «Олимп» в 9:00, торжественное открытие назначено на 10:00.

Более 1 тыс. человек одновременно будут готовить окрошку. Каждый участник сможет попробовать то, что он приготовил, и угостить свою группу поддержки. Каждому причастному к рекорду выдадут сертификат участника Мирового рекорда Гиннесса. Планируется накормить окрошкой более 3 тыс. гостей фестиваля, рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, на празднике устроят байк-шоу, массовый молодежный забег «За здоровый образ жизни», спортивные состязания по гиревому спорту, рукопашному бою, эстафете и паркуру, а также на бесплатной лотерее разыграют турне по экзотическим странам и экскурсию в самый крупный завод по производству кваса на юге России — «Прибой», сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году на фестивале кваса на Кубани приготовили самую большую окрошку в мире, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. В 2017-м на празднике в Староминской распили самую большую в стране бутылку кваса высотой 6 метров и объемом 5,2 тыс. литров. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов России, организаторы отправили заявку на внесение в Книгу рекордов Гиннесса.