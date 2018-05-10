В Кабардино-Балкарии в ДТП с двумя иномарками пострадали шесть человек

В Кабардино-Балкарии 10 мая на трассе «Кавказ» произошла авария с участием двух легковых автомобилей

Сообщение о ДТП поступило в 2:10. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota ехал по трассе со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Opel под управлением 52-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Toyota и трое его пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу. Также госпитализировали двоих пассажиров второй иномарки. Один из пострадавших — малолетний ребенок.

Установлено, что оба водителя находились в трезвом состоянии. Стаж управления водителя машины Toyota составляет один месяц. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.