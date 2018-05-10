В Сочи 9 Мая произошла драка

В центре Сочи вечером 9 мая произошла драка

По данным очевидцев, был жестоко избит мужчина. Видео опубликовано в ночь на 10 мая.

«По данному факту назначено проведение проверки», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.