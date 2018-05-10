В Новороссийске мужчина погиб от взрыва ручной гранаты

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске СК начал проверку после гибели мужчины от взрыва гранаты

Взрыв произошел в частном доме в станице Натухаевской. По предварительным данным, 48-летний мужчина поссорился с женой. Мужчина вышел во двор дома, зашел в сарай, где по неустановленной причине привел в действие боевую гранату.

Проводится доследственная проверка. Назначены ряд экспертиз, в том числе с целью установления типа взорвавшейся гранаты. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщает «Интерфакс».

Новороссийск Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее выясняют обстоятельства убийства матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака
В Ингушетии двое подростков ушли из дома с опекуном и не вернулись
Вместо выигравшего Кубок России «Тосно» в Лиге Европы выступит другой клуб РФПЛ
В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике
УРАЛСИБ вошел в топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием для предпринимателей
Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале