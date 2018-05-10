В Новороссийске мужчина погиб от взрыва ручной гранаты

В Новороссийске СК начал проверку после гибели мужчины от взрыва гранаты

Взрыв произошел в частном доме в станице Натухаевской. По предварительным данным, 48-летний мужчина поссорился с женой. Мужчина вышел во двор дома, зашел в сарай, где по неустановленной причине привел в действие боевую гранату.

Проводится доследственная проверка. Назначены ряд экспертиз, в том числе с целью установления типа взорвавшейся гранаты. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщает «Интерфакс».