В центре Ростова 9 мая толпа избила парня

Ростовская область

Распечатать

9 мая в Ростове, по предварительной информации, компания молодых людей избила парня. Полиция проводит проверку

«Произошла драка. Пострадавший парень не может встать. В один момент парень выкатился на середину дороги. Они сейчас начнут бить девушку избитого парня», — написал очевидец драки в сообществе «Ростов-главный».

«Сообщение о драке поступило к нам вчера. Сейчас проводится проверка», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Как сообщали Юга.ру, в этот же день в Ростове избили водителя за отказ дать прикурить. 

Драки Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее выясняют обстоятельства убийства матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака
В Ингушетии двое подростков ушли из дома с опекуном и не вернулись
Вместо выигравшего Кубок России «Тосно» в Лиге Европы выступит другой клуб РФПЛ
В Сочи задержали водителя, возившего пассажира в багажнике
УРАЛСИБ вошел в топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием для предпринимателей
Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале