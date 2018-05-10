В центре Ростова 9 мая толпа избила парня
9 мая в Ростове, по предварительной информации, компания молодых людей избила парня. Полиция проводит проверку
«Произошла драка. Пострадавший парень не может встать. В один момент парень выкатился на середину дороги. Они сейчас начнут бить девушку избитого парня», — написал очевидец драки в сообществе «Ростов-главный».
«Сообщение о драке поступило к нам вчера. Сейчас проводится проверка», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Как сообщали Юга.ру, в этот же день в Ростове избили водителя за отказ дать прикурить.
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