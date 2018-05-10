Жителя Дагестана посадили на 12 лет за подготовку к теракту

Дагестан

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Рамазанову, которого обвинили в подготовке к теракту

Пресс-секретарь суда Алена Катькало сообщила, что Рамазанова признали виновным по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение оружия и взрывчатых веществ, изготовление взрывных устройств». Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Рамазанов, разделяя идеологию террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), планировал совершить теракт в одном из людных мест в Ставрополе, сообщает «Интерфакс».

Суд Теракт Терроризм
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