В Сочи полиция сняла с поезда подростка-зацепера из Адыгеи

В Сочи задержали 16-летнего подростка из Адыгеи, который отправился на курорт на заработки

Часть пути, до Лазаревского, он преодолел автостопом, а дальше решил добираться, зацепившись за последний вагон поезда.

Женщина увидела зацепившегося молодого человека, когда состав отходил от станции, и незамедлительно позвонила начальнику поезда. Парень успел проехать несколько десятков метров, прежде чем проводники впустили подростка в вагон через заднюю дверь. На станции Сочи нарушителя передали полиции, рассказали в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте.

В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (Проезд пассажиров в не приспособленных для проезда местах). Юношу передали родителям. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Гиагинского района Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в апреле девятилетний мальчик в Сочи камнем разбил окно электрички.



