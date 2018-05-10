В Дагестане разрушили могилу погибшего при теракте богослова Саида Афанди

В Дагестане неизвестные разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского, который погиб в 2012 году в результате самоподрыва террористки-смертницы

В селе Чиркей ночью 9 мая могилу разрушили двое неизвестных, они попали на запись видеокамер, которые установлены неподалеку. Зиярат значительно пострадал.

Пока не установлено, разрушение произошло при подрыве или в результате применения воспламеняющейся жидкости, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

Как сообщает РИА «Дербент», акт вандализма совершили жители Хасавюртовского района Абас Хубаев и Шамиль Билалов. Предположительно, они являются боевиками так называемого «хасавюртовского сектора» и известны силовикам под прозвищами Аббас и Абу-Мухаммад. Мужчин задержали.

Шейх Саид-Афанди Чиркейский был одним из крупных духовных лидеров Северного Кавказа, у него были тысячи последователей в Дагестане. 28 августа 2012 года в его дом в поселке Чиркей под видом паломницы пришла террористка-смертница и совершила самоподрыв. Жертвами стали семь человек, в том числе Саид Афанди. На прощание с ним за несколько часов съехались более 100 тыс. человек, в республике объявили траур.