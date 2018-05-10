Ростовчанин получил девять лет за убийство сожителя бывшей жены

Ростовская область

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Суд приговорил ростовчанина к девяти годам колонии за убийство сожителя бывшей жены из ревности

«Судом установлено, что 11 января во дворе дома № 44  по проспекту Кировскому подсудимый проколол шины на автомобиле сожителя своей экс-супруги, а на следующий день нанес сопернику ножом множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщает областная прокуратура.

Мжчина признан виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Он осужден к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ростов-на-Дону Суд Убийство
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