Кадыров стал первым кавалером чеченского ордена «Герой Отечества»

Чечня

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Главе Чечни Рамзану Кадырову 9 мая вручили высшую награду чеченского парламента «Даймехкан Турпалхо» («Герой Отечества») «за мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне»

Орден на параде Победы в Грозном Кадырову вручил спикер парламента Магомед Даудов.

«За личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской Республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм награждается орденом "Даймехкан Турпалхо" глава республики, Герой России Рамзан Кадыров», — сказал Даудов.

В парламенте Чечни рассказали, что орден учредили 1 марта и Кадыров стал первым человеком, получившим награду, сообщает РИА «Новости».

Награды Рамзан Кадыров
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