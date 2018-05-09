В Махачкале в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека

В Махачкале произошло массовое ДТП, где погибли четыре человека

Авария случилась в поселке Агыч-аул. Столкнулись три автомобиля. По данным регионального минздрава, четыре человека, в том числе ребенок, погибли на месте. Пятерых пострадавших госпитализировали, сообщает «Российская газета».

Представитель минздрава добавила, что трое человек, среди которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии.