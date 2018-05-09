В Краснодаре 107 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Краснодарский край

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В центре Краснодара прошла акция «Бессмертный полк»

Участники прошли по улице Красной от сквера Жукова до Вечного огня. Колонну приветствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов.

«Эта по-настоящему народная инициатива объединяет людей разных возрастов, национальностей и профессий. Люди приходят на главную улицу города с портретами родственников, выражая уважение и восхищение их подвигом и героизмом. Такой патриотический порыв — дорогого стоит. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Кубани и Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, и сегодня в колонне "Бессмертного полка" — внуки и правнуки героев-освободителей», — сказал Евгений Первышов.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Краснодаре в шестой раз. В 2018 году в шествии участвовали более 107 тыс. человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным пресс-служба администрации региона, в Краснодарском крае в акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше 580 тыс. жителей.

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