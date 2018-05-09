В Усть-Лабинском районе отпраздновали День победы

В Усть-Лабинском районе прошли мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Торжественное памятное мероприятие открыл глава района Николай Артющенко. Он напомнил, что в годы войны район более полугода находился в оккупации, за это время погибли более 4 тыс. жителей.

«Устьлабинцы — наши земляки, как и все жители нашей страны, на всех плацдармах и высотах, на море и на суше, в тылу и в крупнейших битвах приближали долгожданный день Победы. В освобождении района участвовала 37-я и 46-я армии. Среди бойцов были и те, для кого эти места были родными, наши местные жители. Память о фронтовиках жива в каждой устьлабинской семье, передается от поколения к поколению», — сказал Артющенко.

Он также поздравил тружеников тыла и ветеранов.

«Желаю всем вам здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, мира, стабильности и процветания нашей Отчизне! С праздником, Усть-Лабинский район, с Великой Победой!» — заключил глава района.

Ветераны, представители районной и городской администрации возложили венки и цветы к Вечному огню. Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В акциии 2Бессмертный полк» приняли участие более 6 тыс. человек. Среди них был и глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко.