В Адыгее в акции «Бессмертный полк» приняло участие около 47 тыс. человек

День Победы в Майкопе отметили акцией-шествием «Бессмертный полк», в которой приняло участие около 47 тыс. человек

Самой массовой акция стала в Майкопе, где в праздничном шествии участвовало около 31 тыс. человек.

С портретами своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны, торжественным маршем прошли по центральной улице города — Краснооктябрьской.

Участвовал в шествии глава региона Мурат Кумпилов, его дети несли портреты двух прадедов: Кумпилова Хамида Пакежевича и Тлехуча Махмуда Сипатовича.

На акцию «Бессмертный полк» вышла и семья Снеговских. Она впервые прибыла в Адыгею, где поисковики в декабре обнаружили место крушение самолета под управлением Михаила Снеговского. Все это время он числился без вести пропавшим.

Родственники несли портреты своего дяди Михаила Снеговского и его фронтового товарища Бориса Сабодаша, который вместе с ним погиб в воздушном бою.

«Мы обязательно присоединимся к поискам родственников Бориса Сабодаша. Мы уже считаем своим родственником. Поэтому приложим все усилия, чтобы сохранить память о нем и нашем дяде, которого все очень любили в семье и всегда вспоминала», — рассказала портала Юга.ру Виктория Снеговская.

Продолжилось празднование Дня Победы в городском парке, где была организована традиционная полевая кухня и тематическая программа с участием творческих коллективов.

После всероссийской минуты молчания в 19-00 в Майкопе продолжилось празднование Дня Победы на центральной площади, где пройдет концерт. Он завершится праздничным фейерверком в 22:00.