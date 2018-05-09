В Шахтах водитель сбил девушку и скрылся

Ростовская область

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В Ростовской области полиция ищет водителя «Газели», скрывшегося с места аварии

ДТП случилось 8 мая около 20:20 в Шахтах на улице Текстильной. По предварительным данным, в районе дома №29б водитель ГАЗ-2818 сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу, и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает DonDay.

Полиция устанавливает личность водителя. Проводится проверка.

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