В Шахтах водитель сбил девушку и скрылся

В Ростовской области полиция ищет водителя «Газели», скрывшегося с места аварии

ДТП случилось 8 мая около 20:20 в Шахтах на улице Текстильной. По предварительным данным, в районе дома №29б водитель ГАЗ-2818 сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу, и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает DonDay.

Полиция устанавливает личность водителя. Проводится проверка.