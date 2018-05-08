Председатель КНР сместил Путина с позиции самого влиятельного человека

Президент России Владимир Путин впервые за пять лет лишился первого места в рейтинге влиятельных людей в мире по версии журнала Forbes

На первом месте рейтинга Путин находился с 2013 года. В новом рейтинге президент РФ занял вторую строчку, а возглавил список председатель КНР Си Цзиньпин.

Издание отметило, что в марте 2018 года Всекитайское собрание народных представителей — высший орган власти Китая — расширило полномочия председателя КНР. В частности, оно изменило Конституцию, убрав ограничение, по которому председатель КНР может занимать свой пост только два пятилетних срока. По оценке Forbes, культ личности Си Цзиньпина «беспрецедентно усилился» за время после правления председателя Мао Цзэдуна.

Со второго на третье место опустился президент США Дональд Трамп. На это повлияли затруднения, с которыми ему удается пробивать через Конгресс свои решения, расследования в отношении президента и скандалы.

На четвертом месте в рейтинге канцлер ФРГ Ангела Меркель, пятую строчку занимает глава Amazon Джефф Безос, шестую — папа римский Франциск, седьмую — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, восьмую — крон-принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман аль-Сауд, девятую — президент Индии Нарендра Моди, десятую — сооснователь Google Ларри Пейдж.

При составлении этого рейтинга Forbes учитывал, на скольких людей кандидат оказывает влияние, какой объем финансовых ресурсов контролирует, в скольких сферах жизни влиятелен и как использует свою власть.

Как сообщали Юга.ру, в апреле Путин впервые за пять лет не попал в список ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.