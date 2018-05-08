В Кабардино-Балкарии силовик насмерть сбил двух сестер

Кабардино-Балкария

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В городе Прохладном в Кабардино-Балкарии двое детей погибли под колесами автомобиля, которым управлял сотрудник правоохранительных органов

Инцидент произошел, когда девочки переходили дорогу — сестры шли к матери, которая ждала их на обочине.

«По предварительным данным, за рулем сбившего девочек автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

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