В Кабардино-Балкарии силовик насмерть сбил двух сестер
В городе Прохладном в Кабардино-Балкарии двое детей погибли под колесами автомобиля, которым управлял сотрудник правоохранительных органов
Инцидент произошел, когда девочки переходили дорогу — сестры шли к матери, которая ждала их на обочине.
«По предварительным данным, за рулем сбившего девочек автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.
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