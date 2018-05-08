На Кубани в День Победы пройдет более двух тысяч мероприятий
Во всех муниципалитетах Краснодарского края 9 мая пройдут концерты, музыкально-патриотические программы, выставки и другие мероприятия
В Краснодаре основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая на Театральной площади. В полдень здесь будет представлен видеопроект на светодиодном экране о героях войны «Стена памяти». А на 20:30 запланирован концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!».
В городе-герое Новороссийске во внутригородских районах города состоится акция «Солдатская каша», а в 20:30 на площади у Морского вокзала начнется литературно-хореографическая реконструкция «Вальс Победы».
В городе воинской славы Анапе вечером 9 мая на Театральной площади пройдет праздничное театрализованное представление «Бал Победы».
В городе воинской славы Туапсе на Платановой аллее откроется выставка «Аллея памяти», а вечером состоится концерт на площади Октябрьской революции.
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Библиотеки региона проведут презентации, книжно-иллюстративные выставки, литературно-музыкальные вечера, встречи поколений, акции поздравлений ветеранов, уличные акции и флешмобы.
Также ряд мероприятий, в том числе тематические выставки, проводят музеи. Среди них — выставки «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» и «Кубань в годы Великой Отечественной войны» в краснодарском музее им. Е. Д. Фелицына, выставка «Путь к Победе» в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств, передвижные выставки «Кубань. Великая Отечественная война» и «Завоевать и уничтожить…(О злодеяниях фашистов на Кубани 1942 -1943 гг.)» в музеях и культурно-досуговых учреждениях края.
В муниципальных кинотеатрах Кубани проходит киноакция «Звезды Победы» — все желающие могут бесплатно посмотреть фильмы о войне из краевого фильмофонда. На городских площадях по вечерам демонстрируются военные фильмы в рамках акции «О той войне… О той весне». В «Кубанькино» 9 мая состоится «Киномарш Победы» — бесплатная демонстрация шедевров отечественного кинематографа, посвященных воне.
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