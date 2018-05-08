На Кубани в День Победы пройдет более двух тысяч мероприятий

Во всех муниципалитетах Краснодарского края 9 мая пройдут концерты, музыкально-патриотические программы, выставки и другие мероприятия

В Краснодаре основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая на Театральной площади. В полдень здесь будет представлен видеопроект на светодиодном экране о героях войны «Стена памяти». А на 20:30 запланирован концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!».

В городе-герое Новороссийске во внутригородских районах города состоится акция «Солдатская каша», а в 20:30 на площади у Морского вокзала начнется литературно-хореографическая реконструкция «Вальс Победы». В городе воинской славы Анапе вечером 9 мая на Театральной площади пройдет праздничное театрализованное представление «Бал Победы». В городе воинской славы Туапсе на Платановой аллее откроется выставка «Аллея памяти», а вечером состоится концерт на площади Октябрьской революции.