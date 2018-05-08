Пушку времен войны установили в поселке Красная Поляна
В сочинском поселке Красная Поляна 8 мая установили пушку времен Великой Отечественной войны
Орудие, которое принимало участие в боях 1944 года, установлено в сквере рядом с обелиском памяти погибших на фронте.
«В горах близ Сочи советская армия остановила элитные гитлеровские войска "Эдельвейс". Солдаты стояли стеной на этих перевалах, чтобы не допустить фашистов в Сочи», — отметили в пресс-службе мэрии курорта.
Многие сочинцы ушли на фронт Великой Отечественной войны в 1941 году. Более 4 тыс. жителей города погибли во время войны.
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