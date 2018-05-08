В Чечне женщине вернули похищенную родственниками дочь

В Грозном при содействии прокуратуры женщине вернули ребенка

Девочку с рождения воспитывала мать. В марте родственники бывшего мужа женщинына время каникул забрали девочку в гости и отказались ее возвращать. Ребенок больше месяца не ходил в школу, при этом, отцовство на ребенка не установлено.

Прокуратура организовала проверку с привлечением органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отдела полиции Курчалоевского района. В тот же день девочку передали матери, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.